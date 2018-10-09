В Уфе построят новый причал для маломерных судов

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Аукцион состоится ровно через месяц - 9 ноября.
В Уфе появится новый причал для маломерных судов – следует из информации на сайте управления земельными и имущественными отношениями администрации города.
Аукцион на право аренды участков для размещения объектов, которые включают причал для маломерных судов, пройдет 9 ноября 2018 года.
Общая площадь участка более шести тысяч квадратных метров. Ежегодная арендная плата (три года) составит 1 678 611 рублей.
Торги пройдут по адресу: Проспект Октября, 56/3 в 14:30.
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