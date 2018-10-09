В Уфе построят новый причал для маломерных судов

В Уфе появится новый причал для маломерных судов – следует из информации на сайте управления земельными и имущественными отношениями администрации города.

Аукцион на право аренды участков для размещения объектов, которые включают причал для маломерных судов, пройдет 9 ноября 2018 года.

Общая площадь участка более шести тысяч квадратных метров. Ежегодная арендная плата (три года) составит 1 678 611 рублей.