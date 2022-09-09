В Уфе возобновили движение автобусов по улице Комсомольской

Ранее мы сообщали, что Башкирии закупила еще 26 новых автобусов «Нефаз». По словам главы региона, распределят их на самые востребованные маршруты. К слову, всего с начала транспортной реформы было закуплено 1006 автобусов малого, среднего и большого классов.