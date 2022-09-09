В Уфе МВД проводит проверку по факту скандала в детской поликлинике

Напомним, что 2 сентября мать одного и пациентов детского стоматологической поликлиники оскорбляла сотруднику регистратуры и угрожала ей. В Минздраве Башкирии сообщили, что подобная реакция со стороны женщины для сотрудников остается загадкой, ведь в приеме ее ребенку не отказывали и в этот же день его приняли.