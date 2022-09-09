Сегодня в Уфе до конца выходных полностью перекроют движение на участке улицы Пушкина

Сегодня, 9 сентября, за час до полуночи автолюбители уже не смогут проехать по участку улицы Пушкина в самом центре Уфы. Речь идет об участке улицы Пушкина ограниченном улицами Цюрупы и Советской — там дорожники будут обустраивать пешеходный переход.