Сегодня в Уфе до конца выходных полностью перекроют движение на участке улицы Пушкина

Сегодня, 9 сентября, за час до полуночи автолюбители уже не смогут проехать по участку улицы Пушкина в самом центре Уфы. Речь идет об участке улицы Пушкина ограниченном улицами Цюрупы и Советской — там дорожники будут обустраивать пешеходный переход.
Работы планируется окончить к самому началу рабочей недели. По планам городских властей движение в центре Уфы станет привычным уже в 6 утра понедельника 12 сентября.
Традиционно мэрия просит у горожан понимания и рекомендует заранее планировать маршрут учитывая временные ограничения.