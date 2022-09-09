Мавлиев признал, что стройка садика в Кузнецовском затоне затянулась и назвал причину

Мавлиев признал, что стройка садика в Кузнецовском затоне затянулась и назвал причину
Мавлиев признал, что стройка садика в Кузнецовском затоне затянулась и назвал причину
Вчера, 20:42ГородИрина ДеревянчукФото: телеграм-канал Ратмира Мавлиева
Об этой и о ряде других проблем Кировского района мэр Уфы рассказал в своем телеграм-канале 9 сентября.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев с рабочим визитом посетил Кировский район Уфы и не обделил вниманием новый активно застраивающийся, в том числе и социальным жильем, район Кузнецовский затон.

Глава города в посте в соцсетях по итогам поездки не стал таить, что местные жители много жалуются на недостаточное количество социальных объектов в районе и прокомментировал затянувшуюся стройку детского садика в районе. По заявлению мэра подрядчик не рассчитал силы и средства, а сегодня на объекте работают всего 10 человек, хотя должны — 50-60 человек.

В ближайшее время примем меры, чтобы как можно быстрее заказать малые архитектурные формы, выполнить благоустройство и внутреннюю отделку.Ратмир Мавлиев

Однако мэр все-таки утешил местных жителей тем, что готовность долгожданного детсада достаточно высока, и администрация ставит задачу все-таки открыть детский сад в нынешнем году.

Помимо детского сада в Кузнецовском затоне мэр также проинспектировал строительство улицы Пугачева и оценил благоустройство сквера за бывшим заводом "Уфимкабель", который серьезно преобразился.

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