В Уфе до 14 сентября закроют дорогу на Набережной из-за строительства моста-вставки

В Уфе до 14 сентября закроют дорогу на Набережной из-за строительства моста-вставки
В Уфе до 14 сентября закроют дорогу на Набережной из-за строительства моста-вставки
9 сентября, 12:56ГородИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Администрация Уфы предупредила уфимцев о временных неудобствах.

В Уфе перекрыта дорога на Набережной реки Белой, а именно участок от ресторана и оздоровительного центра «Юность» до съезда на улицу Сочинскую.

Закрыта дорога будет до 14 сентября по причине начала строительства моста-вставки, который будет расположен в створе улицы Воровского. В пресс-службе Уфы сообщили, что движение по улице снова откроют уже 14 сентября.

Напомним, в Уфе ведется строительство нового моста через реку Белую, который планируют завершить уже в октябре 2021 года. Об этом в начале августа сообщал начальник отдела капстроительства Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Евгений Кулешов. Тогда же сообщалось, что работы ведутся в срок.

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