Глава Башкирии развеял опасения уфимцев о возможном сползании ЦУРа в Белую

Радий Хабиров уверил неравнодушных горожан в том, что ЦУР и его работники находятся в безопасности, а здание прошло все необходимые экспертизы.

Вчера, 8 сентября во время прямой линии с главой Башкирии Радием Хабировым прозвучал вопрос, а точнее опасения граждан о том, насколько надежно здание ЦУРа, в котором собственно и проходило само мероприятие. Здание находится на склоне, чуть ниже самого Белого дома, в связи с чем прозвучали опасения уфимцев – «вдруг здание сползет в Белую, и все, кто здесь работают, утонут». Технически ЦУР будет стоять на месте, и никто не утонет.Радий Хабиров Однако глава Башкирии поспешил эти опасения развеять и сообщил, что здание ЦУРа прошло все необходимые экспертизы, заключения, а также приемку, а значит он надежен и безопасен. Помимо этого Радий Хабиров рассказал, что склон укреплялся заливкой бетона и недвусмысленно намекнул, что здание ЦУРа это начало освоения склона, ведь здесь, по словам Хабирова, есть перспективы развития города и украшения столицы.

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