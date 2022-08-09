В Уфе до конца 2023 года власти закроют проезд по еще одной улице

Сегодня, 9 августа, власти Уфы перекроют улицы Армавирскую на участке от улицы Зайнаб Биишевой до Пугачева. К слову, для местных жителей проезд будет доступен.
Подчеркивается, что ограничения связаны с масштабной реконструкцией улицы Пугачева, строительства улицы генерала Рыленко и дорожной развязки на перекрестке улицы Рыленко, Пугачева и Бородинской.
Напомним, что 26 июля участок улицы Пугачева был закрыт на двухлетнюю реконструкцию, в связи с этим в Кузнецовском затоне была построена объездная дорога.