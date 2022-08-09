В Уфе до конца 2023 года власти закроют проезд по еще одной улице

В Уфе до конца 2023 года власти закроют проезд по еще одной улице
В Уфе до конца 2023 года власти закроют проезд по еще одной улице
Вчера, 09:01ГородЭлина СайфрановаФото: мэрия Уфы
Перекроют участок улицы Армавирская, сообщает пресс-служба мэрии города.

Сегодня, 9 августа, власти Уфы перекроют улицы Армавирскую на участке от улицы Зайнаб Биишевой до Пугачева. К слову, для местных жителей проезд будет доступен.

Подчеркивается, что ограничения связаны с масштабной реконструкцией улицы Пугачева, строительства улицы генерала Рыленко и дорожной развязки на перекрестке улицы Рыленко, Пугачева и Бородинской.

Напомним, что 26 июля участок улицы Пугачева был закрыт на двухлетнюю реконструкцию, в связи с этим в Кузнецовском затоне была построена объездная дорога.

Фото:мэрия Уфы

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы