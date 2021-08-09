Глава Башкирии заявил, что к 450-летию Уфы город получит несколько важнейших объектов

Глава Башкирии заявил, что к 450-летию Уфы город получит несколько важнейших объектов
Глава Башкирии заявил, что к 450-летию Уфы город получит несколько важнейших объектов
Вчера, 13:43ГородИрина ДеревянчукФото: glavarb.ru
Путин придал юбилею города статус федерального значения.

К большому празднику в Уфе могут появиться несколько важнейших объектов, об это Радий Хабиров рассказал на оперативном совещании. В ближайшем будущем главе региона предстоит общаться с министерством финансов и министерством строительства Российской Федерации. Хабиров сообщил, что беседовал с Путиным о предстоящем юбилее города, и глава государства придал мероприятию статус федерального значения.

Глава Башкирии попросил Путина о поддержке сразу в некоторых направлениях.

Первое – Евразийский научно-образовательный центр. Башкирия вошла туда с подачи Путина. Хабиров рассказал о том, что статус НОЦ Башкирия имеет меньше года, но уже получила на развитие науки и образования уже получила 850 миллионов рублей.

Поговорил с Путиным Хабиров и о финансировании строительства студенческого кампуса, на которое уже сейчас рассматривают заявки. Состоялся и разговор и о приоритете участия региона в программе «Приоритет 2030».

Еще одной темой обсуждения стало строительство карбонового полигона, которое подразумевает под собой колоссальное количество подготовительных работ, которыми вплотную занимается премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы