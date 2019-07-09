Вандалы сломали новые арт-объекты, установленные в Уфе к Международным Детским Играм
9 июля, 09:48ГородТатьяна МайороваФото: скриншот видео./ ufacity.info
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Пострадали уже два свежих арт-объекта в центре города.
Сюжеты: Уфалогия
Сегодня, 9 июля, на оперативном совещании в администрации Уфы прозвучало сообщение о том, что вандалы уже успели сломать два арт-объекта из числа тех, которые были установлены к Международным Детские Игры, которые стартуют завтра в столице Башкирии.
Всего по городу установлено 16 арт-объектов с символикой Игр, в основном они расположены в публичных местах, где гуляют горожане и наверняка побывают гости Уфы.
От рук вандалов пострадали арт-объекты в районе Гостиного двора и возле кинотеатра "Искра". Их оперативно отреставрируют. Стражам порядка дано указание тщательнее следить за сохранностью этих культурных сооружений.
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