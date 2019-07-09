Вандалы сломали новые арт-объекты, установленные в Уфе к Международным Детским Играм

Сегодня, 9 июля, на оперативном совещании в администрации Уфы прозвучало сообщение о том, что вандалы уже успели сломать два арт-объекта из числа тех, которые были установлены к Международным Детские Игры, которые стартуют завтра в столице Башкирии.