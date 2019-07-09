В Уфе появится граффити-стена в стиле поп-арт

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Рисунки создают художники Олег Кайбышев и Марат Лутфурахманов.
Сюжеты: Фотофакт
В Уфе на улице Хадии Давлетшиной художники создают новую арт-стену с граффити в стиле поп-арт.
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Фото: vk.com
Авторы - Олег Кайбышев и Марат Лутфурахманов.
На стене будут портреты в стиле поп-арт Юрия Никулина, Мэрилин Монро, Виктора Цоя, Владимира Высоцкого, Земфиры и Чарли Чаплина.
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Фото: vk.com
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