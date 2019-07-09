В мэрии Уфы показали, как преобразится Советская площадь

Сегодня, 9 июля, на оперативном совещании в администрации Уфы начальник Главархитектуры Олег Байдин рассказал о ближайших планах преображения мест отдыха в городе.

Наиболее интересным оказался рассказ о том, как в скором времени будут выглядеть сквер «Дубки» и площадка перед Городским дворцом культуры. На ней появятся скамейки, детские городки, тротуары для прогулок, воркаут. Местом притяжения должен стать фонтан «Журавли», его чаша будет отличаться от прежней, но фигуры журавлей останутся неизменными, их только развернут поближе к проспект Октября.

Олег Байдин также рассказал о грядущих изменениях в парках «Первомайский», «Кашкадан», «Волна» и кардинальном преображении Советской площади. Примечательно, что если при рассказе о запланированных изменениях пространства возле ГДК начальник Главархитектуры упоминал общественные обсуждения, после которых были внесены изменения в проект, то, говоря о Советской площади, он ничего не сказал о необходимости учитывать мнение горожан. Тем не менее о будущем облике Советской площади было сказано уже как о деле совсем решенном.

— Советская площадь в Кировском районе на сегодняшний день представляет собой парковку. Проектом предполагается строительство двухуровневого подземного паркинга с въездом и выездом на улицу Пушкина. На наземной части будет установлен памятник генералу Шаймуратову, организована пешеходная площадь с мощением и разбит сквер, — сообщил Олег Байдин и представил слайд с эскизом будущего облика площади.