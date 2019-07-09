В мэрии Уфы обещали за неделю оснастить весь транспорт терминалами для карты «Алга»

Сегодня, 9 июля, на оперативном совещании в администрации Уфы заместитель начальника столичного Управления транспорта и связи Владимир Петров сообщил о том, что на данный момент к пилотному проекты оплаты проезда в общественном транспорте при помощи карты «Алга» присоединились все пассажирские перевозчики, работающие в Уфе, включая ГУП «Башавтотранс», МУЭТ и четырех коммерческих перевозчиков, работающих на маршрутных такси.

На сегодняшний день в Уфу поступили 1485 настроенных терминалов для приема оплаты через карту «Алга», они установлены в основном на автобусах «Башавтотранса». Ожидается, что недостающее число терминалов для оснащения ими автобусов и электротранспорта остальных перевозчиков поступит в Уфу на этой неделе.

В пункты продажи поступило 92500 карт «Алга», их можно приобрести или обменять на них прежние транспортные карты «Башавтотранса» в точках продажи «Башавтотранса». Купить карты «Алга» можно также в почтовых отделениях, точках Сбербанка и ряде супермаркетов.