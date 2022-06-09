Власти Уфы рассказали о программе на День города

Мероприятия в городе начнутся с 10 утра, а завершатся в 23:00. На День города будут организованы фестивали, выступление группы «Дабро» и праздничный салют, сообщает пресс-служба мэрии Уфы.

В это воскресенье, 12 июня, Уфа отметит 100-летие столичного статуса. Известно, что в городе в этот день состоятся: праздничные мероприятия, мастер-классы, соревнования, концерт группы «На-на» и «Дабро». Завершится день праздничным салютом. Так, празднование пройдет на трех площадках: в парке имени Мажита Гафури, на улице Ленина и в парке «Кашкадан». Улица Ленина Фестиваль «Уфа праздничная» начнется в 10 утра на улице Ленина, которая на целый день станет пешеходной. В мэрии сообщают, что на фестивале будут организованы уличные театры Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и Уфы. Также горожане смогут посетить мастер-классы, выставки художников и ретро автомобилей. В сквере Ленина пройдет выставка скульптур из дерева, а у фонтана «Семь девушек» будет организована этнозона. Парк им. Мажита Гафури На данной площадке с 11:00 до 15:00 состоится фестиваль для пожилых горожан и людей с ограниченными возможностями здоровья. Так, в первой половине дня состоится «Зарядка со звездой» и акция «10 000 шагов по парку», спартакиада по пяти видам спорта, турниры по борьбе корэш, шашкам и шахматам для горожан старше 55 лет. Завершится фестиваль выступлением коллективов Городского культурно-досугового центра. Парк «Кашкадан» Сразу после фестиваля в парке им. Гафури уфимцев ждет программа в парке «Кашкадан». Так, программа начнётся в 15:00 с чемпионата республики по пляжному волейболу, соревнований по футболу, стритболу, а также танцевального, рэп и рейв фестиваля. В 21:30 состоится шоу-программа «Два шага до…», в рамках которой будет презентован главный символ 450-летия Уфы — куница, также состоится открытие нового мультимедийного светомузыкального фонтана. После чего пройдут выступления группы «На-на» и «Дабро». Завершится фестиваль праздничным салютом в парке «Кашкадан».

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