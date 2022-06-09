В Уфе здание Башпотребсоюза получило охранный статус как объект культурного наследия

В Уфе здание Башпотребсоюза получило охранный статус как объект культурного наследия
В Уфе здание Башпотребсоюза получило охранный статус как объект культурного наследия
Вчера, 09:39ГородЭлина СайфрановаФото: Dober_86 // skyscrapercity.com
Здание Башпотребсоюза на Ленина, 26 получило охранный статус. Об этом сообщается в приказе на сайте правовой информации.

В Уфе здание Башпотребсоюза, которое расположено по адресу Ленина № 26, получило охранный статус в качестве объекта культурного наследия. Соответствующий приказ был опубликован накануне на сайте правовой информации.

Так, согласно документу, предметов охраны выступает объёмно-пространственное и композиционное решение объекта и его декоративное убранство.

Напомним, что здание Башпотребсоюза было построено в 1935–1939 годах, автором проекта выступил архитектор Борис Коршунов.

Ранее мы сообщали, что в Уфе объект культурного «Дом Тихониных» выставили на продажу за 1 рубль. Объявление опубликовано на портале «Авито». К слову, само здание находится в полуразрушенном состоянии, сохранилась небольшая часть главного южного фасада, а также северная и восточная стены.

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