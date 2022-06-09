В Уфе здание Башпотребсоюза получило охранный статус как объект культурного наследия

Ранее мы сообщали, что в Уфе объект культурного «Дом Тихониных» выставили на продажу за 1 рубль. Объявление опубликовано на портале «Авито». К слову, само здание находится в полуразрушенном состоянии, сохранилась небольшая часть главного южного фасада, а также северная и восточная стены.