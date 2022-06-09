Стало известно, когда в Уфе начнётся ремонт Шакшинского моста

О том, когда в Уфе планируется начать ремонт Шакшинскго моста, а также о том, как в период проведения ремонтных работ будет осуществляться движение по мосту, сообщил первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Виктор Жульков

Ремонт Шакшинского моста в Уфе планируют начать в следующем году. Об этом в ходе брифинга Минтранса республики сообщил первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Виктор Жульков. Сообщается, что ремонтные работы пройдут в 2023–2024 годах, при этом движение по мосту будет частично перекрываться. Виктор Жульков также отметил, что мост может оказаться потерянным для города в случае, если не провести его капитальный ремонт. Отметим, что о необходимости провести ремонт на мосту, построенном в башкирской столице ещё в 1984 году, местные жители заявляли ещё несколькими годами ранее. В свою очередь, в Минтрансе Башкирии сообщили, что несмотря на то, что Шакшинский мост был включен в федеральную программу, начать ремонт моста раньше 2023 года не выйдет из-за его дороговизны. По словам Виктора Жулькова, на ремонт Шакшинского моста будет выделено порядка двух миллиардов рублей. Напомним, несколькими месяцами ранее в Уфе начались ремонтные работы на старом Бельском мосту. В начале этого года городские власти обнародовали фотографии «внутренностей» моста, заявив, что сооружение на данный момент изношено более, чем на 60%. Ремонтные работы на мосту ведутся уже порядка четырех месяцев. В апреле этого года мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о начале работ по демонтажу пролетов Бельского моста. Примечательно, что полный список ремонтных работ на мосту, построенном ещё в 1956 году, включает в себя замену пролетных строений, крайних опор, устоев, а также демонтаж арки. О том, как 66 лет назад уфимцам впервые презентовали уникальный для республики арочный мост Mkset рассказывал здесь.

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