Стало известно, когда в Уфе ликвидируют последствия провала грунта

Стало известно, когда в Уфе ликвидируют последствия провала грунта
Стало известно, когда в Уфе ликвидируют последствия провала грунта
Сегодня, 00:38ГородАзамат НуховФото: Ратмир Мавлиев/ Telegram
О сроках восстановления дорожного полотна на участке дороги, где месяцем ранее произошёл обвал грунта сообщил глава регионального Минтранса Александр Булушев

Последствия обвала грунта на Лесном проезде в Уфе устранят до 15 августа. Об этом сообщил глава Минтранса республики Александр Булушев.

Как отметил глава ведомства, причиной обвала стало движение грунтовых вод, при этом подчеркнув, что инцидент не связан с работами по строительству Восточного выезда.

Напомним, обвал грунта на Лесном проезде в Уфе произошел месяцем ранее. В результате этого на участке дороги образовалась воронка, чья глубина составила порядка пяти метров, а диаметр превысил 50 метров.

Также в ходе недавней пресс-конференции сити-менеджер Ратмир Мавлиев прокомментировал ситуацию с возникновением в Уфе карстовых провалов. По словам мэра Уфы, городские власти прикладывают усилия для предотвращения проблематичных ситуаций, работая на опережение.

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