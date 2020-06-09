В мэрии Уфы рассказали, как отметят День города 12 июня

Сегодня, 9 июня, на оперативном совещании в администрации Уфы первый заместитель главы города Салават Хусаинов рассказал, как пройдет в этом году празднование Дня города в Уфе 12 июня.

Он напомнил, что из-за ограничительных мер массовые гуляния будут перенесены на осень и совмещены с 11 октября, когда в Башкирии отмечается День Республики.

В качестве праздничной программы в этом году 12 июня уфимцам будет предложен телевизионный концерт онлайн, который готовится на телеканале "Вся Уфа".