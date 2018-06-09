В Башкирии на выходных ожидаются дожди

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Температура воздуха по-прежнему не порадует – днем будет +13°C.
10 июня в республике ожидается дождливая пасмурная погода, сообщают синоптики Башгидрометцентра.
Днем температура воздуха составит +13+18°C, ночью градусник термометра опустится до +5+10°C. Ветер будет западным, северо-западным умеренным, днем ожидаются порывы до сильного – до 18 м/с. Дождь будет лить всю ночь, а также пройдет в некоторых районах Башкирии днем.
На автодорогах утром местами будет туман видимостью до 500-1000 метров.
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