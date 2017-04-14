В Уфе на 6 дней закроют проезд по улице Губайдуллина

Это связано с проведением капитального ремонта участка тепловой сети.

В Уфе с 16 по 21 июня полностью закроют проезд по улице Губайдуллина на участке между улицей Красноводская и Степана Злобина (напротив ТЦ «Аркада»). Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.