В Уфе на 6 дней закроют проезд по улице Губайдуллина

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Это связано с проведением капитального ремонта участка тепловой сети.
В Уфе с 16 по 21 июня полностью закроют проезд по улице Губайдуллина на участке между улицей Красноводская и Степана Злобина (напротив ТЦ «Аркада»). Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Источник: Администрация Уфы
- Эта мера необходима для проведения капитального ремонта участка тепловой сети ТМ-61 от ТК-6108 до ТК-6108а в Советском районе Уфы, - отмечается в сообщении.
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