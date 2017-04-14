В Уфе часть проспекта Октября в День города все-таки перекроют

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Городские власти все-таки решили перекрыть движение на части проспекта Октября на время вечернего праздника в День города, 12 июня. Проехать будет нельзя на участке от Южного проезда до Северного.
Как следует из сообщения на сайте администрации города, участок Проспекта Октября будет перекрыт с с 20.00 до 23.30 12 июня. Это делается в целях безопасности
- Администрация приносит извинения за временные и неудобства и просит заранее планировать свой маршрут, - говорится в сообщении.
Напомним, ранее глава администрации Уфы Ирек Ялалов заявлял, что проспект Октября 12 июня перекрывать не будут.
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