В Уфе часть проспекта Октября в День города все-таки перекроют

Городские власти все-таки решили перекрыть движение на части проспекта Октября на время вечернего праздника в День города, 12 июня. Проехать будет нельзя на участке от Южного проезда до Северного.

Как следует из сообщения на сайте администрации города, участок Проспекта Октября будет перекрыт с с 20.00 до 23.30 12 июня. Это делается в целях безопасности

- Администрация приносит извинения за временные и неудобства и просит заранее планировать свой маршрут, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее глава администрации Уфы Ирек Ялалов заявлял, что проспект Октября 12 июня перекрывать не будут.

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