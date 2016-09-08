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В Уфе 12 июня откроется исторический парк «Россия – Моя история»
Сюжеты:
Болеем за нашихАнтикоррупцияВласть без цензуры
Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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В Уфе 12 июня откроется исторический парк «Россия – Моя история»
Сегодня, 16:49ГородАзат Гиззатуллин
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