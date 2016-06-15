В центре Уфы загорелся памятник архитектуры

В Уфе вчера загорелся памятник архитектуры - дом Степановых-Зориных на улице Чернышевского, 49. Пострадавших в ходе пожара нет.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, сообщение о возгорании поступило 8 июня в 20.30 по местному времени. Потушить пожар удалось только через два с половиной часа. На месте работали 18 сотрудников МЧС и 8 единиц техники.

- Мы не исключаем версию поджога данного памятника архитектуры, - сообщил Медиакорсети лидер общественного движения "Архзащита Уфы" Владимир Захаров. - Дом Степановых-Зориных стоит на территории застройщика "ПСК-6", того самого, что разрушил дом Кочкина на улице Аксакова. По моей информации, дом Зориных планировали выставить на торги. Ранее проходила информация о том, что здание была готова взять на свой баланс Академия наук РБ. В целом поджоги памятников архитектуры - всероссийская практика, в Уфе также они случались уже многократно. Это своеобразный метод избавиться от памятников, которые мешают застройщикам.