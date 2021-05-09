В Кировском районе Уфы появился новый сквер

Данный сквер уже полюбился не только жителям Кировского района, но и других районов Уфы. Очень хорошо, что на этом празднике встретились поколения тех, на кого мы равняемся, кого благодарим и кем гордимся – наши ветераны и представители молодого поколения – юнармейцы, те, кому предстоит перенять традиции защиты Родины. Уверен, мы также сможем ими гордитьсяСергей Греков