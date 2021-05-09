В Кировском районе Уфы появился новый сквер

В Кировском районе Уфы появился новый сквер
В Кировском районе Уфы появился новый сквер
Сегодня, 14:32ГородИрина ДеревянчукФото: Администрация Уфы
Новый Сквер Юнармейцев расположен по улице Мубарякова.

Сквер Юнармейцев в Кировском районе был заложен в 2020 году. Благоустроен сквер был на деньги меценатов, без привлечения бюджетных средств. Сквер состоит из аллеи из 160 крупномерных деревьев, арт-объектов, скамеек. Зимой аллея будет превращаться в новогодний елочный городок. Открытие состоялось вчера, 8 мая.

Аллею открывали заместитель руководителя Администрации Главы Башкортостана Урал Кильсенбаев, глава Администрации Уфы Сергей Греков, глава Кировского района Илвир Нурдавлятов, депутаты Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, Горсовета Уфы, ветераны и молодежь.

Данный сквер уже полюбился не только жителям Кировского района, но и других районов Уфы. Очень хорошо, что на этом празднике встретились поколения тех, на кого мы равняемся, кого благодарим и кем гордимся – наши ветераны и представители молодого поколения – юнармейцы, те, кому предстоит перенять традиции защиты Родины. Уверен, мы также сможем ими гордитьсяСергей Греков

Пресс-служба уфимской Администрации сообщают, что на торжественной церемонии юнармейцы произнесли слова торжественной клятвы и получили удостоверения. Участники церемонии в рамках акции «Сад памяти» высадили 20 крупномерных деревьев хвойных пород.

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