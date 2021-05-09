Александр Сидякин лично поздравил ветеранов в Уфе

Он пообщался с шестью ветеранами и остался в восторге от коммуникации с ними.

Александр Сидякин побывал в гостях у шестерых ветеранов Великой Отечественной войны, а именно у Бориса Моисеевича Крупенко, Кашшафа Аглетдиновича Самигуллина, Ивана Игнатьевича Волкова, Григория Михайловича Девятых, Ивана Кондратьевича Мироненко и у Татьяны Константиновны Колесниковой, сообщает ИА Башинформ. Другого такого праздника, объединяющего нас, как День Победы, я не знаю, — отметил Александр Сидякин. – Сегодня я посетил шесть ветеранов. Мне дарили книги собственного написания, читали стихи. Им не нужны подарки, им нужны наше внимание, наш разговор. Бывший танкист Григорий Михайлович, рассказал, как из своего танка стрелял по Рейхстагу. Татьяна Константиновна родилась в 1918! году и прошла всю войну. Кашшаф Аглетдиновичи, Борис Моисеевич приписали себе по году, чтоб раньше уйти на фронт и оба ранены. Иван Кондратьевич и Иван Игнатьевич били японца на Дальнем Востоке. Металл бы из этих людей отливать! После такого общения я нахожусь в огромном эмоциональном подъеме. Это удивительные люди, и я точно понимаю теперь почему нас не победить.Александр Сидякин

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