Синоптики: на следующей неделе в Уфе похолодает

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Всю следующую неделю синоптики обещают дожди.
По данным синоптиков, уже на следующей неделе в Уфе изменятся погодные условия. Уже на днях дни заметно похолдают. Также всю следующую неделю горожан ожидают дожди.
Сегодня в Уфе осадков не ожидается, температура воздуха поднимется вплоть до 28 градусов по Цельсию. Уже завтра температура не поднимется выше +20 градусов, а также пройдет небольшой дождь.
Похолодание станет заметным со следующего четверга: столбик термометра опустится до +14 …+16 градусов.
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