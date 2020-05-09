Синоптики: на следующей неделе в Уфе похолодает

По данным синоптиков, уже на следующей неделе в Уфе изменятся погодные условия. Уже на днях дни заметно похолдают. Также всю следующую неделю горожан ожидают дожди.

Сегодня в Уфе осадков не ожидается, температура воздуха поднимется вплоть до 28 градусов по Цельсию. Уже завтра температура не поднимется выше +20 градусов, а также пройдет небольшой дождь.