Мэр Уфы: Субботники - это не столько уборка, сколько воспитательная мера

Сегодня, 9 апреля, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ирек Ялалов обратился к руководителям коммунальных подразделений муниципалитета с требованием провести инструктаж среди персонала предприятий о том, чтобы работники данных служб не смели грубо вести себя с горожанами.

- Ко мне на личный прием приходили жители Советского района Уфы и рассказали о вопиющих фактах, когда работники подрядных организаций, проводивших ремонт во дворах, вели себя по-хамски по отношению к жильцам. И такое повторялось не один раз. Я считаю, что такое поведение недопустимо, ведь эти работники фактически общаются со своими заказчиками, на чьи средства они выполняют работу, - заявил Ирек Ялалов. - Ко мне также обращались активные горожане с просьбами, чтобы акты приемки выполненных работ согласовывались с ними. Хочу отметить,что на прием приходят очень подготовленные люди, которые порой могут фору дать некоторым кадровым работникам муниципальных организаций.

Глава города посетовал, что другие горожане в то же время занимают иную позицию и захламляют городскую территорию мусором, который придется убирать в период грядущих субботников.

- Субботник - это не столько уборка территории, сколько воспитательная мера, - отметил мэр Уфы.

Беспокойство также вызывает ситуация с очисткой снега на козырьках балконов и кондиционерах, принадлежащих жильцам. Напомним, на прошлой неделе в Уфе произошли два ЧП, когда снег упал на человека и автомобиль.

- Сегодня у нас 16500 козырьков, которые люди оборудовали самостоятельно над балконами последних этажей, следить за их состоянием и очисткой от снега, тоже самое касается кондиционеров, которые люди бесконтрольно устанавливают, и никто не проверяет, можно ли их там размещать в существующих погодных условиях. Это бич всех городов.