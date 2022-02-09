Первый в Уфе электробус «КамАЗ» начал тестовые испытания по маршруту троллейбуса № 2

Что касается маршрута, по которому и будут проходить испытания нового для столицы Башкирии транспорта, он полностью продублирует существующий в Уфе маршрут троллейбуса №2 «Бульвар Славы – Телецентр», который составляет 27 километров по кругу. Сообщается, что за одну смену электробус будет осуществлять 6-7 рейсов. В пресс-службе КамАЗа также сообщили, что обслуживать новый для Уфы вид транспорта весь период тестовой эксплуатации будут специально для этих целей прибывшая в Уфу команда специалистов сервисного подразделения. А сам тестовый период продлится 2 месяца, по истечению которых электробусы и получат экспертную оценку.