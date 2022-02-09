Первый в Уфе электробус «КамАЗ» начал тестовые испытания по маршруту троллейбуса № 2

Пресс-служба автозавода на своем сайте сообщила важную для столицы Башкирии новость. Первый для Уфы электробус начал в городе тестовые испытания, он будет дублировать маршрут троллейбуса №2 «Бульвар Славы – Телецентр». О том, что в Уфе появится данный вид транспорт известно было еще в сентябре 2021 года, на международном форуме «Транспорт Урала», тогда глава Башкирии Радий Хабиров и заключил договоренность о данной поставке с руководством автозавода.
Сам электробус прибыл в Уфу еще в конце января нынешнего года и до начала тестовых испытаний находился в троллейбусном депо № 1. Тогда же в центре Уфы на улице Коммунистической установили и зарядную станцию для данного вида транспорта.
Что касается маршрута, по которому и будут проходить испытания нового для столицы Башкирии транспорта, он полностью продублирует существующий в Уфе маршрут троллейбуса №2 «Бульвар Славы – Телецентр», который составляет 27 километров по кругу. Сообщается, что за одну смену электробус будет осуществлять 6-7 рейсов. В пресс-службе КамАЗа также сообщили, что обслуживать новый для Уфы вид транспорта весь период тестовой эксплуатации будут специально для этих целей прибывшая в Уфу команда специалистов сервисного подразделения. А сам тестовый период продлится 2 месяца, по истечению которых электробусы и получат экспертную оценку.