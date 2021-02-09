В столице Башкирии подрядчик отремонтирует 216 лифтов за 565,8 млн рублей

В столице Башкирии подрядчик отремонтирует 216 лифтов за 565,8 млн рублей

Вчера, 09:19ГородАнна КононоваPhoto: pixabay.com
В Уфе определился подрядчик на выполнение проектной документации и ремонт лифтов в 70 домах города.

Заказчиком выступил некоммерческий фонд «Региональный оператор РБ». Изначально сумма контракта составила 571,5 миллионов рублей. Однако в ходе торгов компаниям удалось снизить стоимость работ. Так, московское ООО «Проектсервис» предложило выполнить ремонт лифтов за 568,6 миллиона рублей. Победителем закупки стало АО «Щербинский лифтостроительный завод», знизив стоимость контракта до 565,8 миллиона рублей.

Кроме этих предприятий, заявку подавало ООО ПО «Евролифтмаш», но она была признана не соответствующей требованиям аукциона.

Согласно документации, подрядчик должен провести ремонт в 70 МКД Уфы. Всего планируется заменить 216 лифтов. Компания-победитель должна завершить все работы не позднее 30 ноября 2022 года.

По данным системы «СПАРК», «Щербинский лифтостроительный завод» зарегистрирован в городе Щербинка в июне 2000 года. Генеральным директором компании является Антон Артемьев. Согласно последним изменения завода в системе, предприятие выиграло тендер на капремонт лифтов в Новороссийске, Свердловской и Смоленской областях.

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