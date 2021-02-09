В столице Башкирии подрядчик отремонтирует 216 лифтов за 565,8 млн рублей

По данным системы «СПАРК», «Щербинский лифтостроительный завод» зарегистрирован в городе Щербинка в июне 2000 года. Генеральным директором компании является Антон Артемьев. Согласно последним изменения завода в системе, предприятие выиграло тендер на капремонт лифтов в Новороссийске, Свердловской и Смоленской областях.