Верховный суд Башкирии отменил решение о закрытии сети кафе «Папа Гриль»
9 февраля, 12:59ГородМинзаля АскароваФото: ФССП по РБ
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Ранее по результатам проверки надзорных органов три точки сети кафе было закрыто от 30 до 60 суток.
Верховным судом республики вынесено решение в пользу сети владельцев уфимской сети кафе «Папа Гриль». Сообщение об этом появилось на официальных страницах компании в социальных сетях.
В решении суда говорится, что производство по делу прекращается в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых было вынесено решение.
Напомним, закрытие трех точек кафе связано с массовым случаем отравления, произошедшего в сентябре прошлого года. Тогда 15 человек оказались в больнице (среди них были один ребенок и беременная женщина). Все они утверждали, что перед отравлением съели шаурму «Халяль». Эпидемиологическое расследование показало, что в продукции кафе была кишечная палочка.
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