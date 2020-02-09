Верховный суд Башкирии отменил решение о закрытии сети кафе «Папа Гриль»

В решении суда говорится, что производство по делу прекращается в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых было вынесено решение.

Напомним, закрытие трех точек кафе связано с массовым случаем отравления, произошедшего в сентябре прошлого года. Тогда 15 человек оказались в больнице (среди них были один ребенок и беременная женщина). Все они утверждали, что перед отравлением съели шаурму «Халяль». Эпидемиологическое расследование показало, что в продукции кафе была кишечная палочка.