В Уфе часть водителей маршрута 298 сделали проезд дешевле для пенсионеров

Водители маршрута №298 решили снизить стоимость проезда до 20 рублей для всех пенсионеров, а также сделать и вовсе бесплатным для ветеранов Великой Отечественной войны. Сообщение об этом сегодня появилось в социальных сетях.

Для того, чтобы воспользоваться льготным проездом, необходимо показать соответствующее удостоверение.