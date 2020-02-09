В Уфе часть водителей маршрута 298 сделали проезд дешевле для пенсионеров
9 февраля, 15:28ГородФото: соцсети
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Кроме того, проезд для ветеранов ВОВ стал бесплатным.
Водители маршрута №298 решили снизить стоимость проезда до 20 рублей для всех пенсионеров, а также сделать и вовсе бесплатным для ветеранов Великой Отечественной войны. Сообщение об этом сегодня появилось в социальных сетях.
Для того, чтобы воспользоваться льготным проездом, необходимо показать соответствующее удостоверение.
Пользователи соцсетей отнеслись к этой новости неоднозначно. Многие отметили, что ветераны ВОВ уже не в состоянии передвигаться в общественном транспорте из-за почтенного возраста. Другие же активно поддержали инициативу.
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