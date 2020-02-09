На сайте Уфаводоканала опубликован новый график отключения воды

В Дёмском районе с 11:00 11 февраля до 10:00 12 февраля холодной воды не будет в домах по Дагестанской, 13/1, 13/1а, 13/2, 15/1, 17/1, 19/1, 21, 21/1.

12 февраля в Кировском районе с 10:00 до 20:00 отключат ХВС по Элеваторной, 3, 3а, 3б, 5, 7, 7/1. В этот же день в Советском районе с 10:30 до 23:30 без холодной и горячей воды останутся потребители по адресам: Бабушкина, 17а, 19; переулок Дачный, 4; Степана Халтурина, 41, 41/1; Малая Гражданская, 22, 24, 26, 28, 28а, 30; переулок Гражданский, 16, 22.

В Орджоникидзевском районе 11 февраля с 11:00 до 18:00 отключат холодную воду по адресам: Калинина, 39; Кольцевая, 64, 66; Рыбакова, 4, 6, 7, 8, 6а, 9, 11, 12, 13а, 13, 14, 15; Боткина, 3, 5, 4; 12 февраля с 11:00 до 17:00 – по Пионерской, 20, 14/3, 15/1, 11, 13, 13/1, 14, 15, 16, 20, 22, 22/1; переулку Садовому, 23а; Нефтяников, 18, 18/1, 20; Черёмуховой, 1, 2, 3, 5, 7, 7а, 6, 8, 9, 11, 10, 13, 12, 15, 14, 15а, 16, 18,15б, 17, 19, 20, 22, 24, 26.