В Уфе на праздновании Масленицы желающих угостят блинами

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Народные гуляния пройдут в Уфе 17 февраля на ипподроме Акбузат.
Жителей и гостей столицы ждут праздничный концерт, театрализованное представление, игровые площадки, аттракционы, творческие мастерские. Желающие смогут поесть блинов и посмотреть на традиционное сожжение чучела Масленицы.
В мэрии также сообщили, что в этот день стартуют VI Уфимские зимние Корпоративные Игры на Кубок главы Уфы по видам спорта: лыжная эстафета, хоккей в валенках, волейбол на снегу, конькобежный спорт (эстафета), веселые старты (с элементами пэйнтбола).
Начало праздника в 12.00.
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