В Уфе на праздновании Масленицы желающих угостят блинами

В мэрии также сообщили, что в этот день стартуют VI Уфимские зимние Корпоративные Игры на Кубок главы Уфы по видам спорта: лыжная эстафета, хоккей в валенках, волейбол на снегу, конькобежный спорт (эстафета), веселые старты (с элементами пэйнтбола).