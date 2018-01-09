В Советском районе Уфы 5 домов остались без отопления

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Произошло аварийное отключение центрального отопления.
Сегодня, 9 января, в Советском районе Уфы произошло аварийное отключение центрального отопления, сообщили в администрации города. Без тепла остались пять домов по адресам:
ул. Обская, 14, 16, 17;
ул. Красноводская, 9, 11.
Ответственный МУП УИС, телефон диспетчерской: 246-37-27.
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