В каких дворах Уфы уберут снег 10 января

Стало известно, где завтра проведут очистку дворов.

Уфимцы смогут помочь очистить свои дворы от снега, переставив свои автомобили на период с 9.00 до 17.00. Комплексную очистку дворовых территорий в городе 10 января проведут в нескольких районах.