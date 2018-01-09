В каких дворах Уфы уберут снег 10 января

Уфимцы смогут помочь очистить свои дворы от снега, переставив свои автомобили на период с 9.00 до 17.00. Комплексную очистку дворовых территорий в городе 10 января проведут в нескольких районах.
В Октябрьском районе снег уберут в следующих дворах:
ул. Р. Зорге, 31/1, 47, 49;ул. Шафиева, 14, 48, 50, 52, 54;ул. 50 лет СССР, 9, 11, 13, 15;пр. Октября, 55, 57, 80/1, 82, 82/1, 84/1;ул. Российская, 47, 106/1, 106, 108, 104, 102, 100, 149, 149/1, 151, 153, 153/1;ул. Комсомольская, 163/3;ул. Уфимское шоссе, 6, 6/1;ул. 50 лет СССР, 50;ул. Менделеева, 162, 211, 211/1, 213;Лесной проезд, 6, 6/1, 12;ул. Б. Бикбая, 2, 4, 6, 8, 12, 12/1, 12/2;ул. М. Рыльского, 2, 4, 6/1, 8/1, 8/2;ул. Набережная, 1/1, 1/2, 1/3, 3, 3/2, 3/3, 3/5, 29/2, 37, 37/1, 39, 39/1, 39/2, 41, 41/1;ул. Новоженова, 7, 7/1, 9/1.
В Калининском районе снег уберут в следующих дворах:
Первомайская, 84/2, 81/1, Коммунаров, 3,440 лет Октября 15,17, Орджоникидзе 14, 16, Кольцевая 180, Вологодская 38, Высоковольтная, 12,14, Ферина 19\1, 21, Фр.Бригад 7, Первомайская 26,28, С.Богородская,29
В Кировском районе снег уберут в следующих дворах:
Дуванский бульвар, 25, Батырская, 8/1, Заки Валиди, 43, Бехтерева, 10/1, Коммунистическая, 71, Авроры, 7/3, Авроры, 5/12, Сеченова, 51/53
В Советском районе снег уберут в следующих дворах:
П.Октября 26, Айская 48, Кирова 93, Цюрупы 130, Революционная 129,131, Р.Зорге 18,20/1, Мингажева 121,123, П.Октября 6, Губайдуллина 11, 50 лет СССР 12,14