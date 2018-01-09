Уфа вышла на первое место по расходам на ЖКХ среди миллионников

Консалтинговое бюро «Стрелка» опубликовало исследование «Богатство и самостоятельность: что делает бюджет города устойчивым», в котором проанализированы доходы и расходы региональных столиц.

В исследование вошли 79 региональных столиц, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Данные исследования публикуют «Новые Известия».

Уфа вошла в группу из 13 городов-миллионников, по численности населения она в этой группе находится на 12-м месте ( 1 млн 103 тыс 230 жителей). По мнению авторов исследования, город с устойчивым бюджетом — это самостоятельный и богатый город. Самостоятельность выражается в первую очередь в минимальной доле безвозмездных поступлений из региональных центров в общем доходе. Важно и то, чтобы эта доля постепенно сокращалась, а вместе с тем уменьшалась зависимость от регионального и федерального бюджета. Кроме того, бюджет устойчивого города опирается на все источники средств: и на безвозмездные поступления из регионального бюджета, и на налоги, и на неналоговые поступления, такие как штрафы, госпошлины, административные сборы и так далее.

По этим признакам Уфа вошла в группу богатых и самостоятельных городов.

На европейской части России на одного жителя в среднем из бюджета столицы региона тратят по 60 рублей. Уфа вошла в группу городов, где тратят от 60 до 99 руб.

Уфа вошла в ТОП-3 городов, где получают высокую долю доходов от аренды и продажи государственного и муниципального имущества - 18% в общей сумме доходов бюджета.

А по расходам на ЖКХ Уфа заняла 5 место в России и первое место среди городов-миллионников. На 1000 кв. м. жилого фонда в Уфе тратят 235 800 рублей.

По доходам и расходам на душу населения Уфа заняла 7-е место среди 13 городов-миллионников.

Вот еще несколько рисунков, которые в сравнении показывают, на какие деньги живет Уфа.

Примечательно, что по таким показателям, как земельный налог на 1 га площади и налог на имущество физических лиц на 1000 кв.м. жилфонда, Уфа занимает последнее месте среди городов-миллионников.

По расходам на образование на душу населения (8,4 тыс руб) Уфа находится на предпоследнем месте в группе городов-миллионников, при этом тратит на транспорт и дорожное хозяйство на 1 км дорог более 2 млн 126 тыс руб.