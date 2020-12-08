Уфа вошла в антирейтинг «маршруточных» городов-миллионников

Итак, 10 место в рейтинге Урбаниста по данным на 2018 год занял Новосибирск. Следом идут Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Екатеринбург. Тут Илья Варламов допускает оговорку, так как ситуация за два года могла измениться. Например, Екатеринбург и Воронеж маршруткм стали предпочитать автобусы большого класса. Шестое место в топе «маршруточных» городов занимает Омск, пятое — Самара. На четвёртом месте как раз расположился Воронеж. Тройку лидеров открывает Уфа. Вторым стал Челябинск, а возглавил рейтинг Волгоград. Илья Варламов сравнивает такие города с Африкой и Юго-Восточной Азией.