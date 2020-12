Уфа вошла в антирейтинг «маршруточных» городов-миллионников

Популярный блогер и урбанист Илья Варламов составил топ-10 городов-миллионников России, заполненных маршрутками. Его список основан на докладе НИУ ВШЭ «Императивы развития транспортных систем городов России» за период 1990–2018 годы. Уфа в антирейтинге Варламова оказалась на третьем месте.

По данным статистики, с 90-х годов прошлого века постоянно сокращалось число больших автобусов, а к 2010 году количество маршруток в городах России возобладало над ними. При этом перевозки трамваями в стране сократились в шесть раз. Аналитики ВШЭ тоже говорят о деградации трамвая и о том, что мэры считают его вредным для бюджета видом транспорта. В отличие от драгоценных маршруточек, говорит Варламов. Итак, 10 место в рейтинге Урбаниста по данным на 2018 год занял Новосибирск. Следом идут Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Екатеринбург. Тут Илья Варламов допускает оговорку, так как ситуация за два года могла измениться. Например, Екатеринбург и Воронеж маршруткм стали предпочитать автобусы большого класса. Шестое место в топе «маршруточных» городов занимает Омск, пятое — Самара. На четвёртом месте как раз расположился Воронеж. Тройку лидеров открывает Уфа. Вторым стал Челябинск, а возглавил рейтинг Волгоград. Илья Варламов сравнивает такие города с Африкой и Юго-Восточной Азией. В одной из своих публикаций урбанист называет маршрутки «болезнью общественного транспорта». Частники, по его словам, не несут социальной ответственности, не будут возить льготников и людей с багажом. При этом работа городского транспорта приходит в упадок.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter