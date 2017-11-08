Жители Уфы не услышали призыв мэра ответственнее выбирать названия улиц

Уфимцы не восприняли серьезно призыв Ирека Ялалова более ответственно подходить к выбору названий новых улиц. Об этом свидетельствуют предварительные результаты опроса по новому скверу в Инорсе.

С 7 по 21 ноября администрация Калининского района проводит опрос по выбору названия сквера, ограниченной улицами Ферина, Янаби, б. Баландина и переулком Железнодорожным. Как следует из сообщения на официальном сайте мэрии, за сутки проголосовало уже больше тысячи человек. Однако жители не прислушались к мнению мэра о том, что улицы и сквера надо называть в честь известных уфимцев. В опросе по-прежнему лидируют простые названия «Семейный» и «Авиатор».

Также на выбор предлагаются названия: Заводской, Народный, им. Баландина, сквер УМПО, Полет.

- Данные названия были отобраны в ходе приема предложений от граждан по электронной почте и в социальных сетях, от инициативной группы УМПО и ветеранов района, - говорится в сообщении мэрии.