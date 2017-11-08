В Уфе отключат воду во всем микрорайоне Затон

9 ноября с 11:00 до 23:00 в Затоне будет отключена холодная вода в 595 домах частного сектора, сообщили в пресс-службе спасения 112. Отключение связано с врезкой вновь построенного водопровода по улице Ахметова.
Холодной воды не будет на улицах Шмидта, Жуковского, Ахметова, Малыгина, Зеленоградская, 2-я Малыгина, Троицкая, Затонская, Тихослободская, Старичная, Зеленодольская, Красноталовая, Лазоревая, Арбатская, Металлистов, Чкалова, Ирендык, переулок Михайловский, переулок Чкалова.
Холодной и горячей воды не будет на улице Шмидта, 16, 16/1, 41; Ахметова, 300, 300/1, 300/2, 300/3, 302, 304/2, 316, 316/2, 316/3, 316/4, 318/1, 320/1; переулке Запорожский, 7.
Подвозить воду будут по следующему маршруту - ул. Малыгина, 13 – ул. Арбатская – ул. Старичная, (до жилого дома №84) – ул. Тихослободская – ул. 2-я Малыгина – пер. Жуковского – ул. Шмидта – ул. Малыгина, 13. Начало движения транспорта по подвозу воды с ул. Малыгина, 13: 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00.