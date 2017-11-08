Уфа заняла 10-ое место в рейтинге состояния ЖКХ

Исследование проводил Финансовый университет при правительстве РФ.

Уфа замкнула ТОП-10 городов по совокупному индексу состояния ЖКХ, сообщает мэрия города со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве России.

В рамках исследования в каждом российском городе были опрошены не менее 600 человек. Людям задавались вопросы:

Довольны ли вы состоянием дома, в котором вы живете (внешний вид, коммуникации, состояние подъездов, лифтового хозяйства и т.п.)?

Довольны ли вы благоустройством вашего города?

Довольны ли вы работой жилищно-коммунальных служб - сроками, качеством обслуживания жилья?

Считаете ли вы достаточным объем жилищного строительства в вашем городе?

Согласны ли вы с тем, что ваш город удобен для жизни?

Индекс оценки ЖКХ населением Уфы составил 73%.

Так, доля тех, так 64% жителей города довольны состоянием домов, в которых они живут, 76% опрошенных нравится благоустройство города, 60% респондентов довольны работой ЖКХ. 94% опрошенных считают, что в городе строится достаточно жилья, а 87% - считают город удобным для жизни.