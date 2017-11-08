Нашлись подростки Владислав и Дарья, которых искали в Башкирии

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Молодых людей в торговом центре Екатеринбурга заметил отец парня.
17-летние Владислав Киржаков и Дарья Чаплыгина найдены, сообщает «РОО – поиск детей». Молодые люди пропали в Бирске 4 ноября около 13:00. Их нашел отец Владислава в одном из торговых центров Екатеринбурга. Пообщавшись с сыном, он убедил ребят вернуться домой.
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