Нашлись подростки Владислав и Дарья, которых искали в Башкирии

Молодых людей в торговом центре Екатеринбурга заметил отец парня.

17-летние Владислав Киржаков и Дарья Чаплыгина найдены, сообщает «РОО – поиск детей». Молодые люди пропали в Бирске 4 ноября около 13:00. Их нашел отец Владислава в одном из торговых центров Екатеринбурга. Пообщавшись с сыном, он убедил ребят вернуться домой.