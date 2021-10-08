В Уфе проводятся проверки масочного режима в автобусах

Стало известно, что в Уфе проводятся проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Как сообщает Минтранс Башкирии, количество проверок со временем будет увеличиваться. Так, сегодня, 8 октября, сотрудники ведомства совместно с администрацией Уфы и ГИБДД заходили в автобусы, троллейбусы, маршрутные такси и просто просили надеть маску.
— Во время рейда всех пассажиров сначала без применения каких-либо мер просто просили надеть маску. Что удивительно, у всех маски были с собой — в карманах, в сумках, но почему-то не на лице, — сообщили в Минтрансе Башкирии.
Отмечается, что в дальнейшем из-за ситуации с коронавирусом в республике меры в отношении людей, которые не соблюдают масочный режим в общественных местах, будут ужесточаться. Так, за первое нарушение грозит штраф от 1 до 3 тысяч рублей, а за повторное уже от 15 до 30 тысяч.
Известно, что с начала пандемии в Минтранс Башкирии провел 295 аналогичных проверок и выписал 147 административных протоколов в отношении нарушителей.