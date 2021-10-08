В Уфе проводятся проверки масочного режима в автобусах

Отмечается, что в дальнейшем из-за ситуации с коронавирусом в республике меры в отношении людей, которые не соблюдают масочный режим в общественных местах, будут ужесточаться. Так, за первое нарушение грозит штраф от 1 до 3 тысяч рублей, а за повторное уже от 15 до 30 тысяч.