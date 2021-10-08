В Уфе памятник Салавату Юлаеву будут реставрировать на той же площадке

В Уфе памятник Салавату Юлаеву будут реставрировать на той же площадке
В Уфе памятник Салавату Юлаеву будут реставрировать на той же площадке
Вчера, 15:48ГородЭлина СайфрановаФото: flickr.com
Известно, что на время ремонта памятник снимут с постамента и поместят его справой стороны.

Стало известно, что памятник Салавату Юлаеву будут реставрировать прямо на площадке. Так, скульптуру снимут с постамента и поместят справой стороны.

Как сообщает пресс-служба мэрии Уфы, проектная документация уже одобрена Государственной историко-культурной экспертизой в Санкт-Петербурге, и на данный момент определяется стоимость работ.

Известно, что реставрационные работы коснутся основания памятника, склона, смотровой площадки и ограждения. Помимо этого, скульптура будет окрашена в сланцево-серый цвет, однако архитектурный облик символа Башкирии останется без изменений.

Ранее мы писали, что в Управлении по госохране объектов культурного наследия Башкирии сообщили, что проект Наили Майоровой по сохранению памятника Салавату Юлаеву прошел экспертизу. Так, согласно плану, сам памятник будет временно демонтирован, а прилегающая территория — закрыта для посетителей. Известно, что передняя левая нога коня будет отливаться из чугуна заново, также будет заменена и плинта — нижняя часть пьедестала.

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