Уфу накрыл сильный туман: задерживаются авиарейсы

Отметим, что, по данным онлайн-табло аэропорта Уфы, более чем на час задерживаются как минимум два рейса в Ноябрьск и в Бованенково. Также задерживается прилет самолета из Норильска. Не исключено, что это может быть связано с туманом. В пресс-службе аэропорта сообщили, что сделают сообщение позже.