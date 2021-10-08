Уфу накрыл сильный туман: задерживаются авиарейсы

Уфу накрыл сильный туман: задерживаются авиарейсы
Уфу накрыл сильный туман: задерживаются авиарейсы
Вчера, 10:02ГородЭлина СайфрановаФото: Mkset.ru
Синоптики заявляют, что такой туман обычное явление для осенней погоды.

Сегодня, 8 октября, утро для уфимцев проходит буквально как в тумане. Как сообщают синоптики Башгидрометцентра, видимость на дорогах составляет 500 метров и менее.

— Это обычное явление в осенний период, так себя проявляет антициклон. В первую половину дня туман должен рассеяться, — проинформировали в центре.

Отметим, что, по данным онлайн-табло аэропорта Уфы, более чем на час задерживаются как минимум два рейса в Ноябрьск и в Бованенково. Также задерживается прилет самолета из Норильска. Не исключено, что это может быть связано с туманом. В пресс-службе аэропорта сообщили, что сделают сообщение позже.

Фото:airportufa.ru

К слову, о плохой видимости и тумане накануне предупреждал Госкомитет РБ по ЧС. В ведомстве попросили водителей и пешеходов быть предельно осторожными на дорогах.

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