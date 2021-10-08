В Уфе на День республики из-за ситуации с коронавирусом отменили праздничные салюты

Напомним, что 1 октября Радий Хабиров объявил о новых коронавирусных ограничениях. Так, первый этап начал действовать уже 4 октября, а второй и третий вступят в силу с 12 и 18 октября соответственно. Помимо этого, с 27 октября в общественные места нельзя будет попасть и с отрицательным результатом ПЦР теста, действовать будут только сертификат о вакцинации либо же справка о перенесенном коронавирусе в течение последних 6 месяцев.