В Уфе на День республики из-за ситуации с коронавирусом отменили праздничные салюты

Стало известно, что праздничные салюты на День Республики в Уфе будут отменены из-за сложной эпидемиологической ситуации. Так, массовые мероприятия, которые планировались 11 октября в других городах Башкирии, также отменяются. Информацию об отмене подтвердили также и в пресс-службе мэрии Уфы.
Напомним, что 1 октября Радий Хабиров объявил о новых коронавирусных ограничениях. Так, первый этап начал действовать уже 4 октября, а второй и третий вступят в силу с 12 и 18 октября соответственно. Помимо этого, с 27 октября в общественные места нельзя будет попасть и с отрицательным результатом ПЦР теста, действовать будут только сертификат о вакцинации либо же справка о перенесенном коронавирусе в течение последних 6 месяцев.