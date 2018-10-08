Уфа на десятом месте среди миллионников по ликвидации свалок – ОНФ

Уфа оказалась на десятом месте в рейтинге городов по эффективности ликвидации городских свалок.

Лидерами, по данным ресурса ОНФ «Интерактивная карта свалок», были признаны Казань, Новосибирск, Воронеж, Пермь, Красноярск и Москва.

Всего исследовалось 16 городов-миллионников. Модератор тематической площадки Общественно-народного фронта Дмитрий Миронов сообщил, что на первом месте оказалась Казань – там решили 209 проблем из 337 поступивших, а на втором Новосибирск, в котором из 85 свалок убрали 64.

Остальные места распределились по следующим городам: 3 – Воронеж, 4 – Пермь, 5 – Красноярск, 6 – Москва, 7 – Ростов-на-Дону, 8 – Омск, 9 – Краснодар, 10 – Уфа, 11 – Волгоград, 12 – Самара, 13 – Санкт-Петербург, 14 – Нижний Новгород, 15 – Екатеринбург, 16 – Челябинск.