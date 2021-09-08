В Уфе врач-дерматолог в грубой форме отказала в приеме тёте репера Фейса

В Уфе врач-дерматолог в грубой форме отказала в приеме тёте репера Фейса
В Уфе врач-дерматолог в грубой форме отказала в приеме тёте репера Фейса
Вчера, 17:49ГородЭлина СайфрановаФото: yandex.ru
Врач-дерматолог поликлиники № 50 отказалась принимать Кристину Недорезову, так как разговаривала по телефону. На ситуацию не мог повлиять и заведующий медицинского учреждения.

Кристина Недорезова (тетя уроженца Уфы, рэпера Ивана Дрёмина — прим.ред.) и зампред общественной палаты Башкирии у себя в социальных сетях рассказала о «неприятной истории». Сообщается, женщина пришла на прием к врачу-дерматологу Ирине Ибрагимовой без записи, так как в регистратуре сказали, что в этом нет необходимости. Однако в приеме все-равно было отказано, так как врач разговаривала по телефону.

— Кабинет был 25 минут закрыт, не в обед. Зайдя к врачу, Ибрагимовой Ирине Валерьевне, мне было отказано в приеме, в грубой форме. Я ей помешала по телефону болтать, — пишет Кристина Недорезова.

После встречи с врачом женщина отправилась уже к заведующему поликлиники, однако и он не смог повлиять на ситуацию. Сообщается, что даже после записи заведующим Ибрагимова отказалась провести осмотр. Как позже оказалось хамила врач не только Недорезовой, но и пожилым пациентам. В общей сложности женщина заходила в кабинет три раза и все три раза получала в ответ отказ и хамство.

— Услышала в ответ лишь хамство и вновь направилась к заведующему, спасибо огромное, он записал меня к другому специалисту, — рассказывает Кристина Недорезова.

Как сообщила Недорезова редакции Mkset, администрация поликлиники не принесла извинений женщине, но уже при личном общении с главном врачом ей сообщили, что было проведено заседание по разбору инцидента и в скором времени будут приняты соответствующие меры. Однако какие точно меры будут приняты сказано не было.

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