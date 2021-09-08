В Уфе предложили создать единую городскую управляющую компанию

В Уфе предложили создать единую городскую управляющую компанию
В Уфе предложили создать единую городскую управляющую компанию
Вчера, 08:18ГородАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Башкирии предложили создать в столице единую городскую управляющую компанию. С данной инициативой выступил на заседании комитета по жилищной политике Госсобрания республики исполняющий обязанности главы министерства Алан Марзаев.

Он отметил, что благодаря созданию главной управляющей компании с филиалами уменьшатся затраты на зарплаты руководству, закупки можно будет делать в больших количествах по более низким ценам, и есть ряд других преимуществ. Система управления в области ЖХК перестроится минимум за год, сообщает РБК-Уфа.

По словам Марзаева, министерство уже работает с уфимской администрацией над созданием единой управляющей компании. Сами жители города положительно восприняли идею создать эту структуру.

Исполняющий обязанности руководителя министерства добавил, что сейчас многие управляющие компании города стали банкротами или у них «полный аллес расчетных счетов», есть и случаи уголовных дел. Единая структура направлена на контроль траты бюджетных средств и эффективные расходы.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы