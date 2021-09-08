В Уфе предложили создать единую городскую управляющую компанию

Он отметил, что благодаря созданию главной управляющей компании с филиалами уменьшатся затраты на зарплаты руководству, закупки можно будет делать в больших количествах по более низким ценам, и есть ряд других преимуществ. Система управления в области ЖХК перестроится минимум за год, сообщает РБК-Уфа.
По словам Марзаева, министерство уже работает с уфимской администрацией над созданием единой управляющей компании. Сами жители города положительно восприняли идею создать эту структуру.
Исполняющий обязанности руководителя министерства добавил, что сейчас многие управляющие компании города стали банкротами или у них «полный аллес расчетных счетов», есть и случаи уголовных дел. Единая структура направлена на контроль траты бюджетных средств и эффективные расходы.