В Уфе предложили создать единую городскую управляющую компанию

Он отметил, что благодаря созданию главной управляющей компании с филиалами уменьшатся затраты на зарплаты руководству, закупки можно будет делать в больших количествах по более низким ценам, и есть ряд других преимуществ. Система управления в области ЖХК перестроится минимум за год, сообщает РБК-Уфа.