В Уфе участок улицы Ленина отремонтируют за 217 миллионов рублей

Компания должна заменить асфальтовое покрытие, люки, бордюры, брусчатку, а также установить новые дорожные знаки и нанести разметку. Гарантия на выполненные работы от года до 10 лет. Первый этап работ запланирован с конца августа и до конца ноября 2022 года. Второй — с середины мая до 15 сентября следующего года.