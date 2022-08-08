В Уфе участок улицы Ленина отремонтируют за 217 миллионов рублей

В Уфе участок улицы Ленина отремонтируют за 217 миллионов рублей
В Уфе участок улицы Ленина отремонтируют за 217 миллионов рублей
Вчера, 14:33ГородЭлина СайфрановаФото: 1MI
Выполнять работы будет выполнять компания из Омской области, гласит информация на сайте Госзакупок.

В Уфе ремонт участка дороги по улице Ленина обойдется городу в 217 миллионов рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте Госзакупок. Уже известно, что выполнять работы будет компания «Арт Ремстрой», которая находится в Омской области. К слову, компания стала единственным участников аукциона и снизила начальную стоимость на 60,7 тыс. рублей. Оплачена работа будет из средств городского и республиканского бюджетов.

Так, подрядчик должен будет выполнить ремонт улицы Ленина на участке от Пушкина до Кирова — общая протяженности 1,7 километра. Подчеркивается, что ремонт данного участка — первый этап реконструкции дорог в центре Уфы. Помимо этого, муниципалитет намерен реконструировать улицы Пушкина и Коммунистическую.

Компания должна заменить асфальтовое покрытие, люки, бордюры, брусчатку, а также установить новые дорожные знаки и нанести разметку. Гарантия на выполненные работы от года до 10 лет. Первый этап работ запланирован с конца августа и до конца ноября 2022 года. Второй — с середины мая до 15 сентября следующего года.

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