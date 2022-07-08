ФАС вслед за прокуратурой требует отменить разрешение на стройку в мкр «Южный» в Уфе

ФАС вслед за прокуратурой требует отменить разрешение на стройку в мкр «Южный» в Уфе
ФАС вслед за прокуратурой требует отменить разрешение на стройку в мкр «Южный» в Уфе
Вчера, 17:54ГородИрина ДеревянчукФото: Mkset.ru
Речь идет о строительстве административного здания рядом с новым парком имени Равиля Бикбаева в уфимском микрорайоне «Южный».

Вслед за тем как прокуратура Уфы в ходе проверки выявила «факты незаконного предоставления ООО „Карина“ земельного участка и выдачи разрешительной документации в разрез утвержденным проектам планировки и межевания территории», отменить разрешение на стройку у парка имени Равиля Бикбаева двухэтажного административного здания потребовали и антимонопольщики.

Как ранее сообщал Mkset разрешение на аренду участка по улице Зайнаб Биишевой было получено почти 10 лет назад в 2013 году. В нынешнем апреле было получено уже разрешение на строительство здания в котором разместится частный детский сад, подземная парковка, магазин и кафе. Или все-таки не разместится, ведь Федеральная антимонопольная служба потребовала от мэрии Уфы оба разрешения, и от 2013 и от 2022 года отменить и вынесла мэрии предупреждение — нарушения антимонопольного законодательства необходимо устранить.

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